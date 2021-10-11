В Пензе из подъезда многоэтажки пропало 85 пожарных кранов

Жительница Пензы сообщила в полицию, что из подъезда многоэтажки пропали 85 латунных пожарных крана. Их примерная общая стоимость - 136 000 рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в случившемся заподозрили жителя Нижнего Ломова. И он уже дал признательные показания. Мужчина сдал похищенное в пункт приема металла.

Возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - отмечают в ведомстве.