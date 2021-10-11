В селе Большой Труев пожар охватил часть улицы, сгорели дома

В селе Большой Труев Кузнецкого района Пензенской области около трех часов ночи 11 октября произошел пожар. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на ул. Строителей сгорело несколько домов и постройки – бани, гаражи, сараи.

В частности, на ул. Строителей, 35 сгорел дом, деревянные постройки, срубовая баня. На ул. Строителей, 33 огонь также уничтожил дом, постройки и баню. На ул. Строителей, 31 в пожаре пострадали дом, баня, сарай, надворные постройки. На ул. Строителей 37 сгорели сарай, гараж, баня.

«Погибших и пострадавших нет», - отмечают в ведомстве.

Причины случившегося неизвестны, проводится проверка.

В МЧС призывают следить за исправностью проводки, соблюдать правила эксплуатации газовых и электрических приборов.