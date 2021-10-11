Пензенский поисковый отряд занял 2 место на окружном слете

Пензенский поисковый отряд «Поиск-Вездеход» занял второе место на окружном слете «Никто не забыт» в Нижегородской области. В нем приняли участие 14 команд регионов Поволжья.

Команды соревновались три дня. Они выполняли задания по архивному поиску, оказанию первой помощи, топографии и ориентирования на местности. Также демонстрировали знания в тематических викторинах, представляли экспозиции по итогам полевого сезона.

Награды победителям вручил помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин. Он отметил, что слет поисковых отрядов - это один из наиболее значимых окружных патриотических проектов, сообщает пресс-центр областного правительства.

Председатель регионального отделения отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова передала представителю делегации Пермского края медальон красноармейца, уроженца Молотовской области 1897 года рождения Федора Федоровича Савельева. Его останки были найдены в 2015 году в Новгородской области совместно с отрядом «Березка».

Конкурс «Никто не забыт» проходит под патронажем полномочного представителя президента РФ в ПФО. Он проводился в седьмой раз.