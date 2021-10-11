Рост цен на стройматериалы тормозит реализацию программы капремонта в Пензенской области

В Пензенской области из-за роста стоимости стройматериалов выросло число несостоявшихся аукционов на выполнение работ по капремонту домов. Эта информация была озвучена 11 октября на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов Натальи Моисеевой, в 2021 году планируется провести работы в 473 строениях, стоимость ремонта – 1 млрд 628 млн рублей. В результате свои жилищные условия должны улучшить более 36 тыс. человек в 23 муниципальных образованиях.

«С целью реализации краткосрочного плана в 2021 году по состоянию на 1 октября фондом проведено 1969 конкурсных процедур, заключено 1277 договоров. В настоящее время работы выполнены в 239 домах, это более 50% от плана, в том числе в 215 приняты работы. При реализации программы в этом году наблюдается увеличение количества несостоявшихся аукционов, что отразилось на сроках контрактования. Главным фактором ухудшения ситуации с торгами послужил резкий рост стоимости стройматериалов. Кроме этого, в 199 домах запланированы работы по замене внутридомовых инженерных систем, в связи с ухудшением эпидситуации увеличилось количество недопусков в жилые помещения собственниками, что также повлияло на сроки», - рассказала Наталья Моисеева.

Она отметила, что в отношении подрядчиков, нарушающих договорные обязательства, применяются меры воздействия: в частности, выставлено 410 претензий на уплату неустойки и штрафа на сумму более 7,5 млн рублей, направлено 262 уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.

«По состоянию на 8 октября расторгнуто 92 договора на сумму более 232 млн рублей. По заявлениям регионального фонда УФАС принято решение о включении одной из подрядных организаций в реестр недобросовестных. Ведется работа по возврату авансов по расторгнутым договорам», - добавила директор фонда.

В настоящее время Пензенская область – на втором месте в ПФО по наименьшему объему задолженности. В регионе сохраняется высокая платежная дисциплина – взносы перечисляют 98,73% собственников.

Врио председателя правительства Николай Симонов поинтересовался, можно ли на территории Пензенской области применить принятое правительством РФ постановление, которое разрешает пересматривать стоимость (не более чем на 25%) уже заключенных контрактов на капремонт в жилых домах в связи с повышением цен на стройматериалы.

«Его на территории Пензенской области невозможно применить, потому что одно из условий увеличения стоимости по договорам – наличие денежных средств для реализации краткосрочного плана. Мы можем направить на реализацию 522 млн рублей, а запланированы работы на 1 млрд 600 тыс. В связи с этим применение данного постановления в настоящее время невозможно. Но я говорила, что 92 договора расторгнуто, в части работы уже ведутся, то есть мы их переторговали и пересчитали», - пояснила Наталья Моисеева.

Николай Симонов попросил директора фонда провести анализ ситуации в других регионах.

«Проблема характерна в целом по стране. Проведите анализ по регионам, где такая же ситуация, как у нас. Мы всегда были в десятке по финансовой устойчивости по РФ, тогда что же остальные? Как это постановление сможет сработать?» - отметил врио председателя правительства.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал ряд поручений по реализации программы капитального ремонта. Прежде всего, он призвал обратить внимание на качество работ, так как есть много нареканий от жителей.

«Это важнейший вопрос, давайте его держать на контроле. Дальше – исковая работа по задолженностям. У нас есть дефицит средств в фонде, их надо взыскивать, работать более активно. Своевременное планирование бюджетов всех уровней и бюджетных ассигнований на уплату взносов. Здесь я попросил бы подключиться Любовь Михайловну Финогееву [министра финансов региона] и посмотреть, что у нас есть по органам государственной власти и местного самоуправления в части уплаты взносов на капремонт по имеющемуся в собственности жилому фонду», - сказал Олег Владимирович.