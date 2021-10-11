Ропотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

В списке оказались лапша, вермишель, чипсы, «яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри». В них обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы, сои. В ряде образцов их содержание превышено в пять раз. При этом на упаковке информации об этих компонентах не было, пишет ТАСС.

Чтобы избежать отравлений с 11 октября до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, сообщают в ведомстве.