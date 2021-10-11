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11.10.2021г.
В Пензенской области комплексно подойдут к вопросам трудоустройства жителей

В Пензенской области комплексно подойдут к вопросам трудоустройства жителей

Пн, 11.10.21 11:42
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11 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил обеспечить комплексный подход к решению вопросов занятости граждан.

По словам врио главы минтруда региона Алексея Качана, пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рынок труда: в течение полугода рос уровень безработицы.

«Если в среднем численность занятых до пандемии составляла 627 200 человек, а безработных, состоящих на учете в службе занятости, - 5 300 человек, то в пик эпидемии число занятых снизилось до 605 800, число безработных выросло до 34 700. Рост безработицы фиксировался на протяжении шести месяцев», - отметил он.

Ситуация стабилизировалась в октябре 2020-го. Сейчас основные показатели занятости достигли допандемийных значений: на 1 августа уровень общей безработицы в регионе составляет 4,1% (в России - 4,7%, в ПФО – 4%), уровень регистрируемой безработицы – 0,83% от численности рабочей силы (в среднем по ПФО – 1%).

Также врио министра добавил, что большую роль в обеспечении дополнительными рабочими местами сыграла реализация инвестпроектов, благодаря чему создано 810 мест.

Губернатор Олег Мельниченко призвал обеспечить комплексный подход к организации рынка труда и обеспечению конкурентной зарплаты. Один из вариантов решения данных вопросов - реализация трехстороннего соглашения о социальном партнерстве, подписанного между правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей региона на 2022-2024 годы.

«Необходимо всем профильным министерствам и ведомствам представить свои предложения по трехстороннему соглашению, прежде всего, по внебюджетной сфере. Также следует и в дальнейшем принимать безотлагательные меры по трудоустройству незанятых и безработных граждан, в частности, организовывать работу с работодателями и наполнению банка вакансий, а соответственно, снижать напряженность на рынке труда», - подчеркнул Олег Владимирович.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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