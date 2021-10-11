В Пензенской области комплексно подойдут к вопросам трудоустройства жителей

По словам врио главы минтруда региона Алексея Качана, пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рынок труда: в течение полугода рос уровень безработицы.

«Если в среднем численность занятых до пандемии составляла 627 200 человек, а безработных, состоящих на учете в службе занятости, - 5 300 человек, то в пик эпидемии число занятых снизилось до 605 800, число безработных выросло до 34 700. Рост безработицы фиксировался на протяжении шести месяцев», - отметил он.

Ситуация стабилизировалась в октябре 2020-го. Сейчас основные показатели занятости достигли допандемийных значений: на 1 августа уровень общей безработицы в регионе составляет 4,1% (в России - 4,7%, в ПФО – 4%), уровень регистрируемой безработицы – 0,83% от численности рабочей силы (в среднем по ПФО – 1%).

Также врио министра добавил, что большую роль в обеспечении дополнительными рабочими местами сыграла реализация инвестпроектов, благодаря чему создано 810 мест.

Губернатор Олег Мельниченко призвал обеспечить комплексный подход к организации рынка труда и обеспечению конкурентной зарплаты. Один из вариантов решения данных вопросов - реализация трехстороннего соглашения о социальном партнерстве, подписанного между правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей региона на 2022-2024 годы.

«Необходимо всем профильным министерствам и ведомствам представить свои предложения по трехстороннему соглашению, прежде всего, по внебюджетной сфере. Также следует и в дальнейшем принимать безотлагательные меры по трудоустройству незанятых и безработных граждан, в частности, организовывать работу с работодателями и наполнению банка вакансий, а соответственно, снижать напряженность на рынке труда», - подчеркнул Олег Владимирович.