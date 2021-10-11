Полпред Игорь Комаров посетил завод глубокой переработки индейки «Дамате»

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе рабочего визита в Пензенскую область посетил завод по убою и новое предприятие глубокой переработки индейки группы компаний «Дамате» в Нижнем Ломове.

Визит состоялся в рамках заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО. Вместе с ним на производственных площадках побывали губернатор Олег Мельниченко, законодатели регионов Поволжья.

Полпред оценил техническое оснащение, уровень автоматизации и роботизации производственных процессов, внедрение инновационных технологий. Новое предприятие состоит из пяти цехов, в которых установлено 13 автоматизированных производственных линий и работает более 500 единиц автоматического оборудования. Сумма инвестиций составила 9 млрд рублей.

«Сегодня мы увидели большие успехи в реализации инвестиционного проекта ГК «Дамате». Думаю, опыт Пензенской области может быть интересен и полезен и для других регионов», - отметил Игорь Комаров.

Вся продукция изготавливается из 100% мяса индейки. Это колбасы, ветчина, сосиски, кулинарные изделия су-вид, готовые к употреблению полуфабрикаты. В ассортименте – более 100 различных позиций. В сутки предприятие может выпускать до 303 тонн продукции.

Полностью роботизирована линия фаршесоставления, линия варки и охлаждения ветчины, автоматизирована укладка на линии упаковки, действует высокоскоростная линия порционной нарезки. Внедрена автоматическая линия производства сыровяленых колбас, зона их сушки и созревания, линия непрерывного приготовления полуфабрикатов.

В «Дамате» отмечают, что одними из первых в стране здесь запустили линию обжарки ветчины с последующей порционной нарезкой. Технология позволяет получить новый по вкусовым свойствам продукт и увеличить срок годности за счет особенной тепловой обработки. Продается она как цельномышечная ветчина из 100% филе индейки, 70% выпускается в нарезке.

Большое внимание на заводе уделяют соблюдению санитарных норм. Все помещения зонированы, что полностью исключает возможность пересечения потоков сырья и готовой продукции, обеспечивает соблюдение самых строгих стандартов по биобезопасности.

Вопросы санитарной безопасности также позволяет решать искусственный интеллект на основе компьютерного зрения и нейросетей. В рамках системы Direktiva-санпропускник камеры распознают лицо сотрудника и фиксируют качество обработки рук. Данные поступают на сервер и анализируются. Если все действия соответствуют регламенту, то работник пропускается на производство, сообщают в пресс-службе компании.

Полностью роботизирован склад готовой продукции мощностью 27 тонн в час. Он рассчитан на 900 тонн единовременного хранения. Приемка и комплектация проходят без участия человека.

«Дамате» - один из крупных экспортеров мясной продукции. За 9 месяцев экспортный оборот составил 1,3 млрд рублей. Предприятия группы компаний имеют разрешения на поставки более чем в 60 стран. Это государства Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира, среди которых - Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии. В ближайших планах компании – аудиты на право поставок в такие крупные страны исламского мира, как Малайзия, Сингапур и Индонезия, а также Филиппины, усиление позиций на рынках Ближнего и Среднего Востока и Африки.

ГК «Дамате» реализует социальные проекты для сотрудников. Это, в частности, служебное жилье для работников. В прошлом компания стала соинвестором программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». В ее рамках в Нижнеломовском районе строят комплекс из 37 многоквартирных домов.

«Эта программа стартовала по поручению президента России. Основные цели – улучшение жилищных условий граждан, развитие инфраструктуры, а также содействие занятости в сельской местности», - подчеркнул Игорь Комаров.

Участники программы в будущем смогут приватизировать жилье. Также действуют программы льготного питания, компенсация стоимости ГСМ, мобильной связи и так далее, предусмотрена система профессионального развития.