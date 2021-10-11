В Средней Елюзани завершили строительство оптической сети «Ростелекома»

Для подключения к услугам используется технология «оптика в коттедж» - она обеспечивает скорость интернет-доступа до 1 Гбит в секунду. Новая инфраструктура позволит предоставить цифровые сервисы провайдера более 2,5 тысячам елюзанских семей.

«На строительство оптических линий в Средней Елюзани потребовались три месяца. Новая инфраструктура связи охватывает практически всю территорию крупного татарского села. Перед началом работ мы встречались с жителями и представителями администрации, чтобы максимально учесть все пожелания. Сельчане часто спрашивали, что изменится с приходом оптики и какие сервисы от “Ростелекома” кроме интернета они смогут подключить. Специалисты компании рассказывали про населенные пункты, где подобные технологии уже есть и помогают семьям учиться, работать и проводить досуг онлайн. Наш телеком-проект открывает для елюзанцев современные цифровые возможности, которых в селе раньше не было», - отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Теперь жители пензенского села могут просматривать видео в сервисе Wink (18+) в формате HD и 4К, а также региональные телеканалы и «ТНВ Татарстан», вещающий на русском и татарском языках. А облачный сервис «Умный дом» (6+) обеспечит безопасность жилья. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления. Всеми перечисленными устройствами можно управлять с помощью мобильного приложения или из личного интернет-кабинета.

«В нашем селе проживает более девяти тысяч человек, и не зря Среднюю Елюзань считают самым крупным татарским селом в европейской части России. Ко мне часто обращались жители с просьбой решить вопрос по подключению к быстрому интернету, так как медная технология не всегда позволяла использовать онлайн-ресурсы в полной мере. У нас много школьников и повсеместно развиты личные подсобные хозяйства, и многим семьям надежный интернет просто необходим. С приходом оптики многое изменится в лучшую сторону, появятся новые возможности для бизнеса, дистанционного образования и общения. Спасибо «Ростелекому» за реализацию такого важного для нас проекта», - поблагодарил глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района Рушан Гурдин.

Кроме того, жители частного сектора Средней Елюзани могут подключить пакетные предложения, включающие доступ к интернету на скорости до 500 Мегабит в секунду, видеонаблюдение, эфирные и тематические каналы интерактивного телевидения Wink. Абоненты могут активировать бесплатную опцию «Мультискрин», чтобы смотреть любимые телепередачи и фильмы не только по телевизору, но и на смартфонах.

Уточнить информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов можно в офисах продаж и обслуживания, по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании penza.rt.ru.