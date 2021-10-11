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11.10.2021г.
На облачную платформу МТС перенесли данные об общественном транспорте Пензы

На облачную платформу МТС перенесли данные об общественном транспорте Пензы

Пн, 11.10.21 13:20
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МТС сообщает о переносе на облачную платформу системы мониторинга общественного транспорта Пензы.

В компании поясняют, что облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем всего парка пассажирских перевозок Пензы, составляющего более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Горожане моментально получают достоверное расписание и могут следить за местонахождением транспорта с помощью сервисов «Умный транспорт», «Движение общественного транспорта онлайн» и других навигационных систем для пассажиров.

Данные собираются с помощью модулей ГЛОНАСС, установленных в каждом транспортном средстве. Сведения обо всем городском транспорте Пензы и его текущем местоположении в режиме онлайн поступают в Центр управления движением (ЦУД), использующий для хранения и анализа данных облако #CloudMTS.

Благодаря высокой скорости обработки данных в облаке пассажиры получают более точный прогноз прибытия транспорта на остановку с помощью приложений и сервиса электронного табло. Также это помогает мэрии совместно с перевозчиками корректировать число транспортных средств на маршрутах, регулировать интервалы движения транспорта.

«Глобальный урбанистический тренд последних лет – постепенный отказ от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Очень важно сделать этот переход максимально комфортным для горожан. Мы собираем данные о количестве и передвижении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени, без перерывов и выходных. Нам очень важны скорость обработки данных, надежность хранения и возможность мгновенного доступа к информации для любого сотрудника. Именно поэтому мы приняли решение отказаться от физических серверов и перенести нашу систему мониторинга в облако МТС», - рассказал генеральный директор ООО «ЦУД» Алексей Ермаков.

МТС большой опыт облачных проектов, связанных с пассажирскими перевозками. Например, Utair, одна из крупнейших российских авиакомпаний, перенесла в наше облако почти 90 процентов своей ИТ-инфраструктуры, а каршеринговый сервис BelkaCar разместил в нашем облачном хранилище свое мобильное приложение для аренды автомобилей. Уверен, что наше сотрудничество с Центром управления движением в Пензе поможет сделать передвижение общественного транспорта по городу более быстрым и удобным. Мы очень рады, что принимаем участие в таком важном и нужном проекте», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Об облачном бизнесе МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

Источник фотографии: Фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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