На облачную платформу МТС перенесли данные об общественном транспорте Пензы

В компании поясняют, что облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем всего парка пассажирских перевозок Пензы, составляющего более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Горожане моментально получают достоверное расписание и могут следить за местонахождением транспорта с помощью сервисов «Умный транспорт», «Движение общественного транспорта онлайн» и других навигационных систем для пассажиров.

Данные собираются с помощью модулей ГЛОНАСС, установленных в каждом транспортном средстве. Сведения обо всем городском транспорте Пензы и его текущем местоположении в режиме онлайн поступают в Центр управления движением (ЦУД), использующий для хранения и анализа данных облако #CloudMTS.

Благодаря высокой скорости обработки данных в облаке пассажиры получают более точный прогноз прибытия транспорта на остановку с помощью приложений и сервиса электронного табло. Также это помогает мэрии совместно с перевозчиками корректировать число транспортных средств на маршрутах, регулировать интервалы движения транспорта.

«Глобальный урбанистический тренд последних лет – постепенный отказ от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Очень важно сделать этот переход максимально комфортным для горожан. Мы собираем данные о количестве и передвижении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени, без перерывов и выходных. Нам очень важны скорость обработки данных, надежность хранения и возможность мгновенного доступа к информации для любого сотрудника. Именно поэтому мы приняли решение отказаться от физических серверов и перенести нашу систему мониторинга в облако МТС», - рассказал генеральный директор ООО «ЦУД» Алексей Ермаков.

МТС большой опыт облачных проектов, связанных с пассажирскими перевозками. Например, Utair, одна из крупнейших российских авиакомпаний, перенесла в наше облако почти 90 процентов своей ИТ-инфраструктуры, а каршеринговый сервис BelkaCar разместил в нашем облачном хранилище свое мобильное приложение для аренды автомобилей. Уверен, что наше сотрудничество с Центром управления движением в Пензе поможет сделать передвижение общественного транспорта по городу более быстрым и удобным. Мы очень рады, что принимаем участие в таком важном и нужном проекте», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Об облачном бизнесе МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.