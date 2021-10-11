В Пензенской области за сезон почти 3000 жителей обратились в больницы из-за укусов клещей

В Пензенской области в этом году с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились 2974 пострадавших от их укуса. Из них - 752 ребенка до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В итоге диагностировали 47 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Из них двое – жители Пензенского района, остальные 45 – представители областного центра. Среди заразившихся было пять детей младше 14 лет.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» исследовали 2122 экземпляра клещей. В том числе 2065 снятых с людей, из них зараженными боррелиями оказалось 15,9%, 57 экземпляров - из внешней среды, здесь удельный вес зараженных боррелиями – 45,6%.

«Возбудители иных инфекций, передающихся клещами, не обнаружены», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Клещевой боррелиоз, или Болезнь Лайма, – инфекционное заболевание, переносчиками которого в том числе являются клещи. Его симптомы проявляются через одну-две недели после укуса. Начинается с покраснения. Далее возможны симптомы, похожие на грипп: повышение температуры, мышечная слабость, головная боль. Если не лечить заболевание, то возможны паралич, воспаление мозговой оболочки.