В микрорайоне Междуречье проложили почти 3 км канализационной сети

В мэрии Пензы сообщили о ходе работ по прокладке канализационной трубы в микрорайоне Междуречье.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время проложено 2796 метров трубы из запланированных 6982,6, также обустроено 165 колодцев из 340. Планируется завершить работы к концу декабря.

Напомним, центральную канализацию в Междуречье строят в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Благодаря реализации проекта системой канализации обеспечат 230 домов, в которых живут 920 человек.