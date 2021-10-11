Пензенцам напоминают о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Жители Пензенской области уже начали получать уведомления для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2020 год, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Налоги нужно заплатить до 1 декабря.

Уведомления направляют почтой по адресу регистрации или в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В последнем случае исключения составляют те, кто отправлял уведомление о необходимости получения документов в бумажном виде.

Письма, электронныне и бумажные, не направляются, если:

- есть налоговая льгота или вычет, иные основания, полностью освобождающие от уплаты налога;

- общая сумма налогов менее 100 рублей, за исключением случая направления уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления такого документа.

Во всех остальных случаях, если уведомление не придет до 1 ноября, следует обратиться в налоговую инспекцию либо направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». Также можно получить уведомление дополнительно в многофункциональном центре.

По всем вопросам можно обращаться по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22.