Пензенцам назвали предельную температуру, с которой пускают в торговые центры

В пресс-службе администрации Пензы сообщили о продолжении мониторингов в торговых центрах города: в минувшие выходные специалисты вновь проверили, как там соблюдают меры профилактики распространения коронавируса.
Проверка на сей раз затронула торговые центры «Проспект», «Лето», «Весна», а также магазины «Планета-Земля», «Эльдорадо» и «Фортуна».
«Выявлено, что на входных группах в торговые предприятия проводится измерение температуры тела бесконтактным термометром. Предельно допустимый параметр температуры тела при бесконтактной термометрии – 37,2», - уточнили в мэрии.
За отсутствие лицевых масок на покупателей составили 24 протокола.
Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в торговых центрах Пензы ввели «входной фильтр»: у всех посетителей измеряют температуру и проверяют наличие маски.