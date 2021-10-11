Пензенские киберспортсмены отличились на Всероссийском студенческом турнире

Герои следующего сюжета в спортивных состязаниях участвуют даже в разгар пандемии и жестких антиковидных ограничений, поскольку их баталии проходят исключительно в интернете. Студенты Пензенского государственного университета всерьез увлекаются компьютерными играми. Объединенные в команду «Беркут. PSU», они могут внести заметный вклад в развитие киберспорта в России. Не первый год пензенцы участвуют в турнирах и демонстрируют хорошие результаты.

Все дело - в ловкости рук. В игре Counter-Strike во время боя обе команды, как условные боевики, так и спецназ, в равных условиях. Первые должны заложить в нужное место бомбу, задача вторых - помешать им. На соревнованиях в Москве в сентябре ребята с берегов Суры обошли даже москвичей и петербуржцев, но в борьбе за лидерство уступили давним соперникам, студентам из Уфимского госуниверситета. Но недавно, играя онлайн на отборочном этапе Всероссийского студенческого турнира, они взяли реванш.

«Мы их выбили и заняли первое место в квалификации ПФО среди студентов», - рассказал студент третьего курса ПГУ, капитан команды «Беркут. PSU» Дмитрий Романов.

Призовой фонд предстоящего турнира составит более 200 тысяч рублей. У пензенских ребят есть все шансы. Всего за пару лет им удалось завоевать репутацию достойных соперников. В команде собрались сильнейшие игроки Пензы. Так совпало, что все они учатся в главном вузе региона.

«Все началось с того, что я с группой инициативных людей предложили нашему спортивному студенческому клубу «Беркут» провести турнир по CS и победители являлись сборной командой. Грубо говоря, провели турнир для отбора и так получилось, что ребята стали одними из сильнейших игроков и попали в наш вуз», - рассказал менеджер команды «Беркут. PSU» Максим Митрофанов.

В «Беркуте» царит атмосфера взаимопонимания. Регулярно побеждать, считают пензенцы, помогает как механизм отлаженная система, в которой каждый играет свою важную роль, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.