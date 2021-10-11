В Кремле оценили возможность ввода штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение члена-корреспондента РАН Александра Лукашева ввести в стране ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в 5000 рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в России, в том числе и в Пензенской области, продолжает ухудшаться эпидситуация. Лучшей профилактикой заражения коронавирусом является вакцинация.