Житель Тамалинского района систематически жестоко избивал 19-летнюю жену

Житель Тамалинского района Пензенской области ближайшие 2,5 года проведет в тюрьме из-за издевательств над 19-летней женой.

По данным прокуратуры, он в течение трех месяцев периодически бил ее. В ходе очередной ссоры 31 июля прошлого года 34-летний мужчина ударил ее ногой в живот, из-за чего у девушки разорвало селезенку. В суде он пояснил, что причиной такого поведения стала ревность.

Его обвинили в истязаниях, «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой потерю какого-либо органа».

Приговор вступил в законную силу.

По данным российских правозащитников, озвученным в ООН, в стране в год 16,5 млн людей страдают от домашнего насилия. Сюда входят те, кто пережил физическое (3,9 млн), психологическое (11,8 млн) и сексуализированное (658 тыс.) насилие.