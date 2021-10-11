В двух торговых центрах Пензы и доме молодежи открылись пункты вакцинации

11 октября в Пензе возобновили работу пункты вакцинации от коронавируса в двух торговых центрах.

Так, вновь можно получить прививку на следующих площадках:

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19), режим работы – с понедельника по пятницу, с 15 до 18 часов;

- «Коллаж» (пр. Строителей, 1В), режим работы - с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов.

В настоящее время уточняется, по какому графику будут работать пункты вакцинации в выходные дни.

Кроме того, можно вакцинироваться в доме молодежи (ул. Кирова, 51) с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов.

«Обращаем внимание, что сделать прививку по указанным адресам теперь можно не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа», - подчеркнули в пресс-службе пензенского минздрава.