В центре Пензы продолжают борьбу с незаконной рекламой. Фото до и после

На улице Московской в Пензе стало меньше рекламных конструкций, размещенных с нарушением правил благоустройства. Об этом 11 октября сообщили в мэрии.
В подтверждение на сайте гоардминистрации опубликовали серию фотографий в формате «было-стало», наглядно демонстрирующих, что борьба с незаконной рекламой приносит плоды.
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«Средства из городского бюджета, затраченные на выполнение работ, будут возмещены владельцами конструкций добровольно либо взысканы в судебном порядке», - отметили в пресс-службе мэрии.
С правилами размещения рекламных конструкций в Пензе можно ЗДЕСЬ.