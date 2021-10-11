Глава сельсовета в Большом Труеве озвучил возможную причину крупного пожара

«По предоставленной мне информации, возгорание пошло от бани, а потом огонь переместился на надворные постройки, сараи и т.д. В воскресенье топили, наверное, баню, не уследили, и все - в три часа ночи загорелось уже все», - рассказал глава администрации Большетруевского сельсовета.

По его словам, погорельцы разместились у родственников.

«Жители первого дома у дочери на время разместились, а во втором сгоревшем доме никого не было: его владелец умер год назад, и больше там никто не жил», - отметил Мирали Рафиков.

Напомним, на ул. Строителей, 35 сгорел дом, деревянные постройки, срубовая баня. На ул. Строителей, 33 огонь также уничтожил дом, постройки и баню. На ул. Строителей, 31 в пожаре пострадали дом, баня, сарай, надворные постройки. На ул. Строителей, 37 сгорели сарай, гараж, баня.