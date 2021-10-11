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11.10.2021г.
Члены «Молодой гвардии» передали корма для кошек и собак «Альянсу защиты животных»

Члены «Молодой гвардии» передали корма для кошек и собак «Альянсу защиты животных»

Пн, 11.10.21 21:41
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С заботой о братьях наших меньших. Члены «Молодой гвардии» решили оказать посильную материальную помощь активистам «Альянса защиты животных». Сообща они закупили корма для кошек и собак и передали все эти запасы в надежные руки.

Несколько пакетов разной расцветки. И это неспроста. Разложив продовольственные запасы для животных в штабе отделения «Альянса», Илья Щербаков пояснял представителю общественной организации, где и что лежит.

«Молодая гвардия» к нам приезжает вот уже второй раз. В прошлый привозили корма, каши различные, которые мы в основном раздали волонтерам, которые на улице кормят животных», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения «Альянса защитников животных» Евгений Нагорнов.

Зоозащитники всегда рады любой помощи. О них со временем узнает все больше людей, что видно по конкретным цифрам. Свой вклад вносят и активные пользователи интернета, такие, как Леся Мокроусова.

«Мне удается собрать очень много денег через Instagram, у меня большая аудитория и мы собираем даже по 60 тысяч в месяц. Когда недавно сбили собаку, мы отвозили ее в Москву, на операцию и за сутки собрали 120 тысяч», - рассказала Леся Мокроусова.

«Ведем активное сотрудничество с штабом по защите животных, с организацией, которая информирует нас о том, какие в данный промежуток времени необходимы им ресурсы, а мы стараемся привлечь внимание общественности, молодежи», - сообщил Илья Щербаков.

Параллельно с такой, вполне осязаемой помощью, молодежь «Единой России» активно работает по так называемой народной программе партии, в которой жирным шрифтом прописана защита домашних животных от жестокого обращения со стороны людей и строительство новых вольеров для кошек и собак, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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