Члены «Молодой гвардии» передали корма для кошек и собак «Альянсу защиты животных»

С заботой о братьях наших меньших. Члены «Молодой гвардии» решили оказать посильную материальную помощь активистам «Альянса защиты животных». Сообща они закупили корма для кошек и собак и передали все эти запасы в надежные руки.

Несколько пакетов разной расцветки. И это неспроста. Разложив продовольственные запасы для животных в штабе отделения «Альянса», Илья Щербаков пояснял представителю общественной организации, где и что лежит.

«Молодая гвардия» к нам приезжает вот уже второй раз. В прошлый привозили корма, каши различные, которые мы в основном раздали волонтерам, которые на улице кормят животных», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения «Альянса защитников животных» Евгений Нагорнов.

Зоозащитники всегда рады любой помощи. О них со временем узнает все больше людей, что видно по конкретным цифрам. Свой вклад вносят и активные пользователи интернета, такие, как Леся Мокроусова.

«Мне удается собрать очень много денег через Instagram, у меня большая аудитория и мы собираем даже по 60 тысяч в месяц. Когда недавно сбили собаку, мы отвозили ее в Москву, на операцию и за сутки собрали 120 тысяч», - рассказала Леся Мокроусова.

«Ведем активное сотрудничество с штабом по защите животных, с организацией, которая информирует нас о том, какие в данный промежуток времени необходимы им ресурсы, а мы стараемся привлечь внимание общественности, молодежи», - сообщил Илья Щербаков.

Параллельно с такой, вполне осязаемой помощью, молодежь «Единой России» активно работает по так называемой народной программе партии, в которой жирным шрифтом прописана защита домашних животных от жестокого обращения со стороны людей и строительство новых вольеров для кошек и собак, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.