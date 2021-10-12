Пензенские поисковики продолжают активно работать над проектом «Помнить, нельзя забыть»

Средства на него активисты получили по президентскому гранту. О малоизвестных фактах и о том, как организована деятельность отряда, шла речь в очередном выпуске программы «Экспресс. Тема» (16+). Гостем ее ведущего Павла Прохоренкова стал наш коллега и участник поискового движения Евгений Иналдиев.

«Мы ушли в самую глубину - в 1931. Нашли такие документы в архивах, сам лично читал. В 1937 году командира дивизии посадили в тюрьму, но не успели расстрелять, он умер при допросах. Потом здесь, в Пензенской области, дивизию готовили к войне и готовили хорошо. Потом, вы знаете, я, наверное, романтик и остался. Иногда я представляю, что стою на краю винтовой дороги и они идут мимо меня, строй за строем, просто потому, что когда ты бываешь на тех местах, где они умирали, ты будто сам один из них», - поделился Евгений Иналдиев.

В рамках проекта поисковики издадут книгу под названием «Помнить, нельзя забыть», организуют фотовыставки, встречи со школьниками. А кроме того, добровольцы подготовили фильм «Герои с Берегов Суры». Его уже можно найти в интернете, он в свободном доступе, а в скором времени документальную киноленту продемонстрируют в эфире телеканала, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.