В Сети появились фото ДТП с маршрутками и легковушками на ул. Кижеватова

11 октября в одной из групп «ВКонтакте» опубликовали фото с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе.

Судя по снимкам, сделанным в 15:55, среди участников ДТП – две маршрутки №39 и №68, а также не менее четырех легковушек. Больше всех пострадала красная иномарка – у нее сильно вмялась передняя часть, от удара ее развернуло перпендикулярно дороге. Официальных комментариев о наличии пострадавших и причинах аварии нет.

Также фото аварии появилось в чате пензенских водителей в Viber.

Пензенцев просят строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.