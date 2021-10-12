Пензенские сотрудники УМВД присоединились к кампании по посадке деревьев

Свой вклад в благоустройство Пензы внесли сотрудники городского управления МВД. Полицейские присоединились к осенней кампании по посадке молодых деревьев. Место для новой зеленой зоны выбрали символическое.

Вот так, с поговорками и полушутя они делают серьезное дело. А чтобы работа спорилась и результат ее был еще более весомым, стражи порядка объединились с общественниками.

Десять полицейских нашли время в рабочем распорядке и отправились в сквер, недалеко от железнодорожного вокзала, туда, где стоит светофорное дерево. Там они дадут новую жизнь саженцам липы, березы и рябины.

«Я думаю, что любой житель Пензы хочет, чтобы город был самый красивый, зеленый, благоустроенный, поэтому сотрудники полиции решили присоединиться к акции», - прокомментировал помощник начальника УМВД России по городу Пензе Александр Скворцов.

«Когда-то в недавние времена города наш с вами слыл чуть ли не одним из самых зеленых в России. Члены Общественного Совета при УМВД вносят свой вклад в озеленение и придание статуса самого зеленого города по России городу Пензе», - отметил член Общественного Совета при УМВД России по Пензенской области Михаил Шахов.

Эта акция не разовая. Люди в погонах регулярно участвуют в подобных инициативах. Только в 2021 году они трижды брали в руки лопаты и лейки. Подавать пример заботы об экологии родного края работникам других, гражданских сфер, они продолжат и впредь, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.