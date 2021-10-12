Более семи тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике

Очистить от мусора и опавшей листвы областной центр вышли трудовые коллективы предприятий, бюджетных организаций, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В Железнодорожном и Ленинском районах была приведена в порядок набережная от Бакунинского моста и до Казанского, а также со стороны улицы Злобина. Многие взрослые взяли с собой детей. В этой части города мероприятия по благоустройству проходили в рамках всероссийской акции «Вода России». В нашем городе она реализуется с 2014 года, сообщает телеканал «Экспресс
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