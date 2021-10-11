22:25
11.10.2021г.
В ряде районов Пензенской области с 12 по 28 октября отключат электричество

В ряде районов Пензенской области с 12 по 28 октября отключат электричество

Пн, 11.10.21 17:29
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в ряде районов.

Отключения будут произведены по следующему графику:

12 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

с. Пушанино (ул. ПМК, Зеленая, Пригородная).

Вадинский район:

с. Вадинск (ул. Первомайская, Комсомольская, Ладоновка, 3-Крыловка).

Нижнеломовский район:

с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная);

с. Кривошеевка (ул. Бочкарева).

13 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Липовка (ул. Зелёная);

с. Соломинка (ул. Задорожная, Зелёная, Садовая, Центральная)

с. Соседка (ул. Железнодорожная, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Свеклопукнт, Станционная).

Вадинский район:

с. Ключи (ул. Заречная, Конобева, Саичева);

с. Овчарные Выселки (ул. Лягущовка, Новая, Центральная).

Наровчатский район:

с. Б.Кирдяшево (ул. Центральная, Сельская, Садовая);

с. Наровчат (ул. Молодежная, Гладкова, Пролетарская).

Нижнеломовский район:

с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная, Нагорная).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская)

с. М.Мичкасс (ул. Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Лесная, Б.Полевого, Новая, Молодежная).

Пензенский район:

п. Мичуринский (ул. 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).

14 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. У-Каремша (ул. Жулябина).

15 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Вадинск (ул. Октябрьская);

с. Рахмановка (ул. Пролетарская).

Нижнеломовский район:

с. У-Каремша (ул. Новая).

16 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Ч-Пятина (ул. Гагарина).

22 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

Кривозеровка (ул.Южная)

п. Мичуринский (ул. Макарова, ул.Старославянская, ул. 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).

28 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Камайка;

с. Козеевка;

с. Ленинка;

с. Безводное;

с. Алферьевка (ул. Советская, Школьная, Набережная, пер. Школьный, Рабочая, Нагорная, Молодежная, Садовая, Заречная, Комсомольская).

Кроме того, 11 октября с 9:00 до 17:00 было отключено электричество в селе Пушанино (ул. ПМК, Зеленая, Пригородная) Белинского района.

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

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