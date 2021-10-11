В ряде районов Пензенской области с 12 по 28 октября отключат электричество

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в ряде районов.
Отключения будут произведены по следующему графику:
12 октября с 9:00 до 17:00
Белинский район:
с. Пушанино (ул. ПМК, Зеленая, Пригородная).
Вадинский район:
с. Вадинск (ул. Первомайская, Комсомольская, Ладоновка, 3-Крыловка).
Нижнеломовский район:
с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная);
с. Кривошеевка (ул. Бочкарева).
13 октября с 9:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Липовка (ул. Зелёная);
с. Соломинка (ул. Задорожная, Зелёная, Садовая, Центральная)
с. Соседка (ул. Железнодорожная, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Свеклопукнт, Станционная).
Вадинский район:
с. Ключи (ул. Заречная, Конобева, Саичева);
с. Овчарные Выселки (ул. Лягущовка, Новая, Центральная).
Наровчатский район:
с. Б.Кирдяшево (ул. Центральная, Сельская, Садовая);
с. Наровчат (ул. Молодежная, Гладкова, Пролетарская).
Нижнеломовский район:
с. Норовка (ул. Тархова, Молодежная, Нагорная).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)
р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская)
с. М.Мичкасс (ул. Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Лесная, Б.Полевого, Новая, Молодежная).
Пензенский район:
п. Мичуринский (ул. 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).
14 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. У-Каремша (ул. Жулябина).
15 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Вадинск (ул. Октябрьская);
с. Рахмановка (ул. Пролетарская).
Нижнеломовский район:
с. У-Каремша (ул. Новая).
16 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
с. Ч-Пятина (ул. Гагарина).
22 октября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
Кривозеровка (ул.Южная)
п. Мичуринский (ул. Макарова, ул.Старославянская, ул. 1-6-й квартал, 13 квартал, 16 квартал, 8 Марта, Ботаническая, Дорожная, Заречная, Зеленая, Ломовская, Макарова, Мира, Молодежная, Набережная, Новая, Озерная, Полевая, Приозерная, Садовая, Садовое кольцо, Светлая, Сельская площадь, Совхозная, Солнечная, Соломатиной, Фроловой, Центральная, Центральный проезд, Школьная, Экспериментальная, Ягодная).
28 октября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Камайка;
с. Козеевка;
с. Ленинка;
с. Безводное;
с. Алферьевка (ул. Советская, Школьная, Набережная, пер. Школьный, Рабочая, Нагорная, Молодежная, Садовая, Заречная, Комсомольская).
Кроме того, 11 октября с 9:00 до 17:00 было отключено электричество в селе Пушанино (ул. ПМК, Зеленая, Пригородная) Белинского района.
Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.