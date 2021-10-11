Пензячке вместо платка прислали газету

57-летняя жительница Пензы увидела в интернете рекламу платков, перешла по ссылке на сайт и заказала два товара. С ней связалась девушка, которая пояснила, что посылка поступит на почту.

Через несколько дней пришло уведомление о доставке. Женщина пришла в почтовое отделение, оплатила счет и вскрыла коробку. Вместо платков там лежала газета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Общий ущерб составил более 3 500 рублей. Возбуждено уголовное дело», - отмечают в ведомстве.

В УМВД напоминают, что наложенным платжом на почте оплачивается посылка, а не сам товар.

«За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки – пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения, после вскрытия посылки», - отмечают в ведомстве.