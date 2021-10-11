Врач ответит на вопросы пензенцев о вакцинации пожилых людей от ковида и гриппа

Врач-гериатр Ольга Мусаилова 13 октября в ходе онлайн-трансляции (0+) ответит на вопросы жителей Пензенской области, связанные с вакцинацией пожилых грипп от коронавируса и гриппа.

«Эпидситуация по распространению инфекционных заболеваний в Пензенской области остается неблагополучной. Основную группу риска, наиболее подверженную заражению гриппом и Covid-19, составляют люди старше 60 лет. Связно это, в первую очередь, с возрастным ослаблением иммунитета и наличием хронических заболеваний», - отмечают в Instagram-аккаунте регионального минздрава.

Чтобы снизить риски тяжелого течения болезни, представителям старшего поколения особенно важно привиться. Эфир начнется в 13 часов. Он будет доступен в аккаунтах областного центра медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопрос можно в чате либо направить его заранее на почту gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».