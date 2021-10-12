Цены на овощи в пензенских магазинах поползли вверх. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. Каждый месяц мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

В сентябре большая часть продуктов из нашего списка — 21 позиция — подорожала, пять позиций стали дешевле, еще две не изменились в цене.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 20 часов 7 октября.

Подорожали огурцы, помидоры, капуста, картофель, свёкла, лук, молоко, сливочное масло, говядина и курятина. Также увеличение цен зафиксировано на все крупы, кроме гречки (она стала дешевле), сахар, соль, яйца, хлебобулочные изделия, макароны и сыр. Дешевле стали морковь, чеснок и подсолнечное масло, свинина и уже упомянутая гречка. Не изменились цены на грибы и муку.

Сильнее всего подорожали огурцы (+167%), помидоры (+146,92%) и яйца (+69,75%). Что касается снижения цен, то больше всего оно коснулось свинины (-20,11%), моркови (-4,70%) и гречневой крупы (-2,61%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.