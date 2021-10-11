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11.10.2021г.
Олег Мельниченко сообщил, какие должности займут победители кадрового конкурса

Олег Мельниченко сообщил, какие должности займут победители кадрового конкурса

Пн, 11.10.21 20:20
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11 октября губернатор Олег Мельниченко встретился с победителями кадрового конкурса «Пензенская область – регион возможностей». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Как я обещал, им предложены руководящие должности в региональных органах власти и в подведомственных организациях. Отдельные победители уже приступили к исполнению должностных обязанностей. Другие включатся в работу после окончания организационных процедур. Мы продолжаем курс на обновление системы региональной власти, взятый ранее. Повышение эффективности государственного управления – задача, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он представил победителей конкурса, которые получили должности в структуре управления регионом:

Мария Юрина займет пост заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области;

- Юлия Ильина станет начальником отдела правового обеспечения регионального минэкономпрома;

Артем Колобов назначен консультантом управления профобразования и молодежной политики;

Полина Пигас – заместителем начальника отдела департамента по регулированию тарифов и энергосбережению.

Кроме того, повышения получили те, кто уже имеет опыт работы на управленческих должностях:

- Юлия Кирюшина стала председателем молодежного парламента Пензенской области;

Анна Вишнякова - директором Бековской районной школы искусств;

Кристина Мебония назначена методистом школы №222 города Заречного, руководителем совета по инновациям и наставничеству;

- Дмитрий Фурасьев стал первым заместителем директора зареченского дворца творчества;

Павел Прохоренков стал директором по производству медиахолдинга «Экспресс»;

Денис Симонов – главным специалистом центра туристической деятельности.

Олег Владимирович отметил, что теперь победителям кадрового проекта предстоит подтверждать свои лидерские качества уже в новом статусе, и пожелал им удачи.

Ранее 11 октября глава региона сообщил о новых назначениях в пензенском кабмине.

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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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