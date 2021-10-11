Олег Мельниченко сообщил, какие должности займут победители кадрового конкурса

11 октября губернатор Олег Мельниченко встретился с победителями кадрового конкурса «Пензенская область – регион возможностей». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Как я обещал, им предложены руководящие должности в региональных органах власти и в подведомственных организациях. Отдельные победители уже приступили к исполнению должностных обязанностей. Другие включатся в работу после окончания организационных процедур. Мы продолжаем курс на обновление системы региональной власти, взятый ранее. Повышение эффективности государственного управления – задача, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он представил победителей конкурса, которые получили должности в структуре управления регионом:

- Мария Юрина займет пост заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области;

- Юлия Ильина станет начальником отдела правового обеспечения регионального минэкономпрома;

- Артем Колобов назначен консультантом управления профобразования и молодежной политики;

- Полина Пигас – заместителем начальника отдела департамента по регулированию тарифов и энергосбережению.

Кроме того, повышения получили те, кто уже имеет опыт работы на управленческих должностях:

- Юлия Кирюшина стала председателем молодежного парламента Пензенской области;

- Анна Вишнякова - директором Бековской районной школы искусств;

- Кристина Мебония назначена методистом школы №222 города Заречного, руководителем совета по инновациям и наставничеству;

- Дмитрий Фурасьев стал первым заместителем директора зареченского дворца творчества;

- Павел Прохоренков стал директором по производству медиахолдинга «Экспресс»;

- Денис Симонов – главным специалистом центра туристической деятельности.

Олег Владимирович отметил, что теперь победителям кадрового проекта предстоит подтверждать свои лидерские качества уже в новом статусе, и пожелал им удачи.

Ранее 11 октября глава региона сообщил о новых назначениях в пензенском кабмине.