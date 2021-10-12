4:33
12.10.2021г.
Как будущие пензенские хирурги готовятся к Олимпиаде в Перми

Как будущие пензенские хирурги готовятся к Олимпиаде в Перми

Вт, 12.10.21 03:40
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Будущие врачи готовятся к выступлению на профессиональных состязаниях. В Пензенском медицинском институте для этого организованы дополнительные занятия.

Это не семинарское занятие учащихся Пензенского медицинского института. Молодые люди отрабатывают навыки наложения повязок, готовясь в скором времени продемонстрировать их в Перми. В ноябре там пройдет всероссийская студенческая Олимпиада по хирургии.

«Это интересно, это захватывает. Совсем другая область знаний, когда ты сталкиваешься не только с книжным материалом, но и в практике может что-то посмотреть, спросить врача, который выполняет какую-то хирургическую манипуляцию», - отметил профессор кафедры «Хирургия» медицинского института ПГУ Константин Сергацкий.

«С помощью этой Олимпиады они выбирают свою будущую профессию. То есть они показывают свои навыки, отрабатывают из на кружке, Олимпиаде и понимают, что хирургия - это их специальность, их будущее. Соответственно, на более старших курсах продолжают заниматься», - рассказала ассистент кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Кристина Синявина.

Последний раз пензенцы участвовали во всероссийской Олимпиаде по хирургии в 2019 году, в Самаре. Год назад, из-за пандемии, ее не проводили. Наши медики намерены если даже не занять первое место, то точно войти в тройку лучших команд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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09.09.2021 09:34
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