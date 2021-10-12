Как будущие пензенские хирурги готовятся к Олимпиаде в Перми

Будущие врачи готовятся к выступлению на профессиональных состязаниях. В Пензенском медицинском институте для этого организованы дополнительные занятия.

Это не семинарское занятие учащихся Пензенского медицинского института. Молодые люди отрабатывают навыки наложения повязок, готовясь в скором времени продемонстрировать их в Перми. В ноябре там пройдет всероссийская студенческая Олимпиада по хирургии.

«Это интересно, это захватывает. Совсем другая область знаний, когда ты сталкиваешься не только с книжным материалом, но и в практике может что-то посмотреть, спросить врача, который выполняет какую-то хирургическую манипуляцию», - отметил профессор кафедры «Хирургия» медицинского института ПГУ Константин Сергацкий.

«С помощью этой Олимпиады они выбирают свою будущую профессию. То есть они показывают свои навыки, отрабатывают из на кружке, Олимпиаде и понимают, что хирургия - это их специальность, их будущее. Соответственно, на более старших курсах продолжают заниматься», - рассказала ассистент кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Кристина Синявина.

Последний раз пензенцы участвовали во всероссийской Олимпиаде по хирургии в 2019 году, в Самаре. Год назад, из-за пандемии, ее не проводили. Наши медики намерены если даже не занять первое место, то точно войти в тройку лучших команд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.