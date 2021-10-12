Россияне стали чаще покупать авиабилеты менее чем за неделю до вылета

Представители ряда авиакомпаний рассказали «Известиям», что столкнулись с падением глубины продаж билетов.
По словам официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, глубина продаж падает осенью. Сейчас пик продаж приходится на последнюю неделю перед вылетом, тогда как раньше он наступал за две недели или раньше.
У S7 Airlines в сентябре-октябре средняя глубина продаж также снизилась примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, сообщила пресс-секретарь компании Ирина Дунькова. Пассажиры в меньшей степени готовы планировать путешествия заранее и принимают решения о поездках ближе к вылету.
«Тенденция обозначилась в период локдаунов и отмены рейсов в начале пандемии. Сейчас осторожность пассажиров в некоторой степени сохраняется», —добавила она.
В «Уральских авиалиниях» тоже подтвердили сокращение глубины продаж относительно 2019 года. По словам представителя авиакомпании Red Wings, две трети пассажиров перевозчика приобретают билеты за пять-семь дней до вылета. В Smartavia глубина продаж упала в несколько раз.
«Билет сейчас покупается минимум за два-три дня, а в среднем — за 7-14 дней. Раньше глубина продаж была значительно больше и могла исчисляться несколькими неделями», — подчеркнул представитель Smartavia.