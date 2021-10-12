В Пензе 34 пожарных тушили загоревшийся дом в «Дубраве»

В пензенском ГУ МЧС сообщили подробности пожара, случившегося в ночь на 12 октября в коттеджном поселке «Дубрава».
По данным управления, сообщение о возгорании на 1-м Лиственном проезде, 13 поступило в 23:30.
«Сгорела часть кровли, выгорело внутри по всей площади деревянного двухэтажного строящегося дома с цокольным этажом размером 20*20 метров, крытого мягкой кровлей по деревянной обрешетке», - рассказали в МЧС.
Пожар тушили 34 сотрудника управления с помощью девяти единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.