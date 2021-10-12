В Кузнецке застройщик собрался строить жилой дом в месте весеннего подтопления

В городе Кузнецке Пензенской области прокуратура по коллективному обращению провела проверку соблюдения законодательства о градостроительстве в одной из строительных компаний.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, застройщик получил в администрации города разрешение на условно разрешенный вид использования участка для многоэтажной жилой застройки. Но он входит в зону подтопления территории Кузнецка во время паводка, из-за чего имеет особые условия использования территории. В таких местах запрещается строить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления.

Установлено, что территорию огородили, там ведутся работы – вырыт котлован, его дно засыпано песком, на участке установлена емкость для замешивания цементной смеси, имеются и другие признаки подготовки к строительству без обеспечения его защиты и в отсутствие разрешения на строительство.

Директору организации объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. Ситуация находится на контроле прокуратуры города.