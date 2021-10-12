Андрей Лузгин написал заявление об уходе с поста мэра Пензы

Андрей Лузгин намерен покинуть пост главы администрации Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет. Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании Пензенской городской Думы», - сообщается на сайте горадминистрации.

Исполнять обязанности мэра до принятия решения депутатами о новой кандидатуре на этот пост будет Александр Басенко.

Напомним, Андрей Лузгин был назначен на должность мэра 25 октября 2019 года решением депутатов Гордумы.



