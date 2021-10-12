В городах России модернизируют ливневки

В Минстрое «Известиям» сообщили, что строительство ливневок следует синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства, реконструкцией очистных сооружений.

«На данный момент Минстрой ведет проработку предложений по реализации мероприятий, направленных на модернизацию ливневой канализации. Предложения будут разработаны и представлены в правительство РФ в установленный срок», — сказали в министерстве.

Отмечается, что ливневки почти во всех городах страны требуют модернизации. В числе главных проблем — отсутствие очистки стоков, недостаточная пропускная способность канализации, а в некоторых населенных пунктах ливневки нет вообще, рассказала руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.