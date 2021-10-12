Пензенских студентов приглашают стать донорами

Мобильный пункт забора крови заработал на территории ПГУ, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«На сегодняшний день в донорском движении принимают участие все высшие учебные заведения региона. Во всех вузах функционируют волонтерские отряды, которые помогают сотрудникам в организации донорских акций и проведении разъяснительной работы», - пояснила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Донорами в ходе акции 11 октября стали 25 студентов ПГУ, заготовлено около 12 литров цельной крови.

18 октября эстафету примут студенты ПГУАС, 20 октября к акции присоединятся студенты Пензенского государственного технологического университета. Завершится марафон 25 октября донорской акцией в аграрном университете.