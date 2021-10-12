14:16
12.10.2021г.
В Пензе водяной аркой встретили самолет, который будет летать в Минводы и Краснодар

В Пензе водяной аркой встретили самолет, который будет летать в Минводы и Краснодар

Вт, 12.10.21 10:48
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В аэропорту Пензы торжественно встретили самолет нового для региона авиаперевозчика, который будет совершать субсидируемые перелеты в Минводы и Краснодар.

«Люди уже привыкли отдыхать в Минеральных Водах, и в наше время тратят по 1,5 суток на поезде. Не все это могут себе позволить, особенно с учетом пандемии, что является дополнительным риском. Мы подали прошение о субсидировании перелетов. Надеюсь, что теперь мы всегда будем летать из Пензы на юг прямым рейсом. В следующем году мы также планируем расширить географию полетов: у нас на очереди стоят круглогодичные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, потому что люди их просили», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Рейсы в Минводы и Краснодар являются субсидируемыми, и на авиаперевозки по этим двум направлениям до конца текущего года предусмотрено порядка 20 миллионов рублей.

«61% платит регион за перевозку, 39% платит федерация. Подается заявка компании, и она рассматривается в Росавиации», - пояснил министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

Самолет, прибывший в Пензу 11 числа, уже совершил первый рейс из Краснодара. Далее, согласно маршруту, он будет следовать в Минводы. По традиции, воздушное судно новой авиакомпании встречали водяной аркой. Стюардесса рассказала, сколько пассажиров летели первым рейсом из Краснодара в Пензу.

«На данном рейсе у нас присутствовало 89 пассажиров из 100 посадочных мест, и мы надеемся, что пассажирский поток увеличится. Все пассажиры выходили с улыбкой, некоторые были не в курсе, что это первый рейс. Но все были благодарны, что полет длился 1 час и 25 минут, а не 4-5 часов, как с пересадкой в Москве или Петербурге», - отметила стюардесса Ирина Засыпкина.

Одним из первых пензенских туристов, отправившихся в Минеральные Воды, стала пенсионерка Галина Ивановна, которая поделилась ожиданиями от предстоящего полета.

«О том, что появился первый рейс из Пензы в Минеральные Воды, я узнала из соцсетей, по телевидению также передавали. Я решила лететь на самолете, потому что прямых поездов сейчас нет, не ходят они, только если с пересадкой в Ростове. А самолет - это и удобно, и цена примерно такая же, как на поезде», - отмечает Галина Ивановна.

Напомним, пока утверждено расписание авиарейсов до конца 2021 года. Осенью будет принято решение о том, сохранятся ли авиаперевозки по данным направлениям в 2022-м.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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