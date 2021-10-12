На выезде из Мокшана фура протаранила иномарку – соцсети

В Пензенской области на выезде из Мокшана утром 12 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Фотографию с места происшествия опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что машины столкнулись на дороге в сторону Ломова примерно в 10:25.

«Фура догнала Renault Sandero. Небольшая пробка образовалась в обе стороны», - уточнил очевидец.

Судя по снимку, у иномарки сильно повреждена задняя часть. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность может стать причиной трагедии.