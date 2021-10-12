Инфекционист рассказал, как ковид влияет на репродуктивную систему

Главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков считает, что коронавирус влияет на половую систему как мужчин, так и женщин.

Инфекционист уточнил, что с начала пандемии прошло не так много времени, чтобы ученые располагали необходимым количеством данных для изучения влияния коронавируса на репродуктивную систему. В то же время он предположил, что поведение вируса, способного вызывать тромбообразование, может повлиять и на половую систему пациентов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся, в том числе половым путем, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола», — пояснил врач.

Для предотвращения проблем с фертильностью эксперт призвал россиян вакцинироваться.