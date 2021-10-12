На комиссии Гордумы 12 октября рассмотрят вопрос об отставке Андрея Лузгина

12 октября в Гордуме состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, на котором рассмотрят несколько вопросов, связанных с уходом Андрея Лузгина с должности главы администрации.

В повестке значатся три вопроса:

1) о досрочном прекращении полномочий главы администрации Пензы Андрея Лузгина;

2) о конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы;

3) о назначении членов конкурсной комиссии.

Докладчиком выступит замглавы города Иван Краснов.

Ранее на сайте мэрии появилась информация о том, что Андрей Лузгин 12 октября подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет. В настоящее время исполняющим обязанности мэра назначен Александр Басенко.



