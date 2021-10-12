В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф , за последние сутки в России побит антирекорд по числу умерших от ковида. 12 октября от последствий болезни умерли 973 пациента.

Больше всего умерших за все время наблюдений – в Москве (29808), на втором месте – Санкт-Петербург (22571), на третьем – Подмосковье (8301). В Пензенской области погибло 3007 пациентов с ковидом.

За сутки в стране выявили 28190 новых случаев заражения во всех 85 регионах. Лидеры те же, что и в рейтинге смертности, – Москва (4699), на втором месте — Санкт-Петербург (2158), на третьей строчке — Московская область (1804). В Пензенской области показатель увеличивается ежедневно, 12 октября он составил 295 случаев.

Напомним, вакцинация от коронавируса поможет уберечься от тяжелого течения заболевания и летального исхода.