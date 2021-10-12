Дмитрий Каденков сложил полномочия главного федерального инспектора

Главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков сложил свои полномочия. Об этом 12 октября сообщили в аппарате ГФИ.
Он стал заместителем председателя комиссии Государственной Думы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Решение о выдвижении кандидатуры принял президиум генсовета партии «Единая Россия».
Напомним, 30 сентября на сайте Центрального избиркома было опубликовано постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы кандидатам из федерального списка, выдвинутого партией «Единая Россия». Среди них был Дмитрий Каденков.