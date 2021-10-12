«Русмолко» на четверть увеличила поголовье крупного рогатого скота

За девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го «Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской «Олам Интернешнл») увеличила поголовье круглого рогатого скота на 25%. Такой рост показателей связан с планомерной комплектацией мощностей компании за счет завоза скота и регулярных отелов.

В настоящее время общее поголовье на молочных комплексах «Русмолко» составляет 35,5 тыс. голов, из них 15,9 тыс. – коровы. Рост связан с активным развитием молочного направления, а именно – открытием фермы замкнутого цикла, расширением мощностей действующих комплексов, регулярными отелами.

В сентябре компания полностью завершила реализацию проекта строительства молочного комплекса на 7200 голов дойного стада в Сердобском районе Пензенской области, которая велась в несколько этапов. В начале года поголовье увеличили на 3000 голов скота голштинской породы. В течение года на ферме проходили регулярные отелы, также было завезено 1000 голов крупного рогатого скота из Дании. Часть получили с собственного центра «Русмолко» по воспроизводству стада в Кузнецком районе. На сегодняшний день общее поголовье на ферме насчитывает свыше 15,5 тысячи голов.

Также на рост поголовья повлияло строительство дополнительных мощностей на комплексе Русмолко» в Наровчатском районе: коровника, зон для размещения молодняка и навеса для телят.

Всего в Пензенской области «Русмолко» развивает три молочных фермы и комплекс по воспроизводству стада. Условия содержания животных постоянно совершенствуются, внедряются современные технологии выращивания, кормления и доения, улучшающие молочные показатели ферм. Компания также активно развивает генетическое направление, чтобы увеличить потенциал животных.