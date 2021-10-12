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12.10.2021г.
«Русмолко» на четверть увеличила поголовье крупного рогатого скота

«Русмолко» на четверть увеличила поголовье крупного рогатого скота

Вт, 12.10.21 14:26
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За девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го «Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской «Олам Интернешнл») увеличила поголовье круглого рогатого скота на 25%. Такой рост показателей связан с планомерной комплектацией мощностей компании за счет завоза скота и регулярных отелов.

В настоящее время общее поголовье на молочных комплексах «Русмолко» составляет 35,5 тыс. голов, из них 15,9 тыс. – коровы. Рост связан с активным развитием молочного направления, а именно – открытием фермы замкнутого цикла, расширением мощностей действующих комплексов, регулярными отелами.

В сентябре компания полностью завершила реализацию проекта строительства молочного комплекса на 7200 голов дойного стада в Сердобском районе Пензенской области, которая велась в несколько этапов. В начале года поголовье увеличили на 3000 голов скота голштинской породы. В течение года на ферме проходили регулярные отелы, также было завезено 1000 голов крупного рогатого скота из Дании. Часть получили с собственного центра «Русмолко» по воспроизводству стада в Кузнецком районе. На сегодняшний день общее поголовье на ферме насчитывает свыше 15,5 тысячи голов.

Также на рост поголовья повлияло строительство дополнительных мощностей на комплексе Русмолко» в Наровчатском районе: коровника, зон для размещения молодняка и навеса для телят.

Всего в Пензенской области «Русмолко» развивает три молочных фермы и комплекс по воспроизводству стада. Условия содержания животных постоянно совершенствуются, внедряются современные технологии выращивания, кормления и доения, улучшающие молочные показатели ферм. Компания также активно развивает генетическое направление, чтобы увеличить потенциал животных.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией "Русмолко"
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
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06.08.2021 10:01
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