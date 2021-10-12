В Пензе установку детских площадок намерены завершить в ноябре

На планерке в администрации Пензы 12 октября обсудили ход реализации губернаторской программы по установке детских и спортивных комплексов.

Как отмечает пресс-служба мэрии, на площадках, расположенных на землях муниципалитета, работы проводит один подрядчик. Установка элементов на территории, принадлежащей ТСЖ и управляющим компаниям, идет в рамках грантовой поддержки.

«Заключены все 17 соглашений, у производителей заказано оборудование, в ноябре работы планируется закончить, вопрос - на контроле районных администраций», – сообщил вице-мэр Олег Денисов.

Также на совещании, которое провел и.о. мэра Александр Басенко, обсудили соблюдение антиковидных мер в общепите: есть жалобы на их нарушение.