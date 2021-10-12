Пензенец в новогоднюю ночь избил возлюбленную до смерти

Вступил в силу приговор Пензенского областного суда в отношении 33-летнего мужчины, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, что привело к ее смерти.

Установлено, что 1 января 2021 года житель Пензы, будучи пьяным, поссорился со своей 44-летней возлюбленной, которая находилась в таком же состоянии. Он избил ее, она умерла.

Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что в новогоднюю ночь пензячка стала вести себя неадекватно, материлась, и он, нанеся женщине несколько ударов, лег спать. А когда проснулся, то обнаружил, что она мертва, и вызвал скорую помощь.

Суд приговорил пензенца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения.