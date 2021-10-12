Решение об уходе Андрея Лузгина с поста мэра примут на сессии 15 октября

12 октября в Гордуме состоялась внеочередная комиссия по местному самоуправлению, на которой депутаты рассмотрели вопросы, связанные с досрочным сложением Андреем Лузгиным полномочий главы администрации Пензы.

По итогам заседания подготовлено несколько проектов решений, которые предстоит утвердить на внеочередной сессии Гордумы 15 октября.

В частности, предлагается досрочно прекратить полномочия мэра Андрея Лузгина 15 октября на основании поданного им заявления об уходе по собственному желанию. Также на сессии депутаты рассмотрят проект решения о составе комиссии по проведению конкурса на замещение освобождающейся должности. В нее предлагается включить:

- главу города Владимира Мутовкина;

- замглавы города Ивана Краснова;

- замглавы города Павла Куликова;

- замглавы города Олега Шаляпина;

- начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации Наталью Ипатову;

- депутата Гордумы Петра Чугая;

- председателя комиссии Гордумы по местному самоуправлению, депутата Алексея Шуварина.

Согласно федеральному законодательству, половина членов комиссии по проведению данного конкурса назначается представительным органом муниципалитета, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта РФ. Общее число членов комиссии - 14, поэтому семь человек назначает Гордума, еще семь – губернатор.