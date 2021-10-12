Решение об уходе Андрея Лузгина с поста мэра примут на сессии 15 октября

12 октября в Гордуме состоялась внеочередная комиссия по местному самоуправлению, на которой депутаты рассмотрели вопросы, связанные с досрочным сложением Андреем Лузгиным полномочий главы администрации Пензы.
По итогам заседания подготовлено несколько проектов решений, которые предстоит утвердить на внеочередной сессии Гордумы 15 октября.
В частности, предлагается досрочно прекратить полномочия мэра Андрея Лузгина 15 октября на основании поданного им заявления об уходе по собственному желанию. Также на сессии депутаты рассмотрят проект решения о составе комиссии по проведению конкурса на замещение освобождающейся должности. В нее предлагается включить:
- главу города Владимира Мутовкина;
- замглавы города Ивана Краснова;
- замглавы города Павла Куликова;
- замглавы города Олега Шаляпина;
- начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации Наталью Ипатову;
- депутата Гордумы Петра Чугая;
- председателя комиссии Гордумы по местному самоуправлению, депутата Алексея Шуварина.
Согласно федеральному законодательству, половина членов комиссии по проведению данного конкурса назначается представительным органом муниципалитета, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта РФ. Общее число членов комиссии - 14, поэтому семь человек назначает Гордума, еще семь – губернатор.