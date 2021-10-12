Пензячка пожаловалась на странные стоки, идущие со стройки

Пензячка в чате жителей Октябрьского района в мессенджере пожаловалась на то, что со стройки в районе ул. Крупской,3 постоянно что-то сливают. В результате портится дорога.

«Уже неоднократно что-то сливают на единственную тропу. В кустах стоит болото. Размывает щебень. Можно уточнить, зачем это делать на дорогу, где ходят люди?» - спросила горожанка, прикрепив к обращению видео.

В ролике видно, как из-под ворот с сильным напором вытекает вода. Заметно, что территория у забора – вся в лужах.

Заместитель главы администрации района Александр Волков обещал разобраться в вопросе.