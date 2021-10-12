В пензенском минздраве рассказали, нужно ли находиться дома после прививки от гриппа

Жительница Пензенской области в официальном аккаунте регионального минздрава поинтересовалась, нужно ли сохранять карантин дома после вакцинации от гриппа.

«После прививки сколько дней нужно находиться дома?» - спросила она.

В ведомстве ответили, что «после прохождения иммунизации строгое присутствие дома не требуется». Рекомендуется избегать людных мест, чтобы не контактировать с возможными переносчиками инфекций, «соблюдать все меры предосторожности».

Также, отвечая на вопросы горожан, представители министерства сообщили, что в городе вновь начали делать прививки в торговых центрах: «Коллаже», «Сан и Марте» с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов. Там можно вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа.