Житель Пензенского района вынес из здания лагеря 35 батарей отопления

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина забрался в корпус учреждения и вынес из него 35 батарей отопления. Затем со склада забрал еще несколкьо находящихся там вещей.

Злодей во всем признался и рассказал, что вещи продал незнакомцу. По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

«Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона», - отмечают в управлении.