Детей с ограниченными возможностями в Пензе будут доставлять до бассейнов на спецтранспорте

Детская лига плавания «Поволжье» запускает новый проект. Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья смогут добраться до бассейнов города на специальном транспорте.

«Это абсолютно бесплатно, родителям достаточно будет позвонить по телефону: 240-040 и записаться, включиться в маршрут, после чего приедет автотранспорт, заберет вашего ребенка, привезет на тренировку, после чего его отвезут обратно. Самая большая загвоздка в том, чтобы добраться до бассейна. Мы такой шаг на встречу сделали и думаем, будет интересно, посмотрим, на сколько это будет иметь спрос», - рассказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Подобных проектов в стране на сегодняшний день пока нет. Наш регион станет пилотной площадкой для его реализации. О том, насколько плавание развито в Пензенской области и доступны ли спортивные учреждения для маломобильной группы людей, узнаете из программы «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на официальном сайте телеканала.